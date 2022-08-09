Россияне ввезли в Беларусь очередную партию ракет С-300

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

Ил-76 военно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-78813 прибыл в Беларусь около 17:00 и улетел из Гомеля в районе 18:30.

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"Предварительно этот борт привез в Беларусь очередную партию ракет. Не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром "Зябровка", который находится в 200 км от центра столицы", - говорится в сообщении.

"Несмотря на это, — пишут эксперты, — сегодня зафиксирована переброска ракет со стороны Гомеля в Мозырь по трассе М10. Ракеты перевозили на трале с опознавательным знаком "V".

9 августа белорусская оппозиция создала объединенное переходное правительство.

9 августа в Минске прошло заседание Кабмина, на котором обсуждали деятельность экономики в условиях санкций.

В тот же день США ввели санкции против сотни топ-чиновников Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике

В конце июня лидер белорусской оппозиции призвала президента Украины учитывать вклад белорусов в борьбу против российского агрессора и способствовать единству украинского и белорусского народов.