Россияне ввезли в Беларусь очередную партию ракет С-300
9 августа в аэропорт "Гомель" снова прилетел российский самолет с партией ракет для ЗРК С-300
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
Ил-76 военно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-78813 прибыл в Беларусь около 17:00 и улетел из Гомеля в районе 18:30.
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"Предварительно этот борт привез в Беларусь очередную партию ракет. Не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром "Зябровка", который находится в 200 км от центра столицы", - говорится в сообщении.
"Несмотря на это, — пишут эксперты, — сегодня зафиксирована переброска ракет со стороны Гомеля в Мозырь по трассе М10. Ракеты перевозили на трале с опознавательным знаком "V".
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