Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмме.

Отмечается, что россияне стремятся создать центры военно-спортивной подготовки для детей. Программу хотят сначала внедрить на временно оккупированной территории Донбасса и Луганской области, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне.

Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки.

В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в начале декабря оккупационные войска в Луганской области обыскивали учебные заведения: россияне стремятся найти и уничтожить украинские книги и материалы. В частности, содержащие символику государства.

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