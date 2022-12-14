Россияне введут центры военно-спортивной подготовки детей, где будут учить их управлять беспилотниками
В Луганской и Донецкой областях военные РФ создадут центры военно-спортивной подготовки для детей: их хотят научить пользоваться оружием и беспилотниками
Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмме.
Отмечается, что россияне стремятся создать центры военно-спортивной подготовки для детей. Программу хотят сначала внедрить на временно оккупированной территории Донбасса и Луганской области, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне.
Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки.
В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", - говорится в тексте сообщения.
- Напомним, в начале декабря оккупационные войска в Луганской области обыскивали учебные заведения: россияне стремятся найти и уничтожить украинские книги и материалы. В частности, содержащие символику государства.
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