Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!" – подчеркнул он.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил в телеграмме, что информацию о пострадавших и разрушениях в результате российской атаки уточняют.

Воздушная тревога в городе была объявлена примерно в 5:34. Около 5:50 сообщили об обстреле Запорожья.

Ночью 15 октября россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb