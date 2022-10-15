Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью
Оккупанты утром 15 октября нанесли ракетный удар по Запорожью. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!" – подчеркнул он.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил в телеграмме, что информацию о пострадавших и разрушениях в результате российской атаки уточняют.
Воздушная тревога в городе была объявлена примерно в 5:34. Около 5:50 сообщили об обстреле Запорожья.
- Ночью 15 октября россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар.
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