Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмме.

"Проклятые рашисты не покидают город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - подчеркнул он.

6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, два человека погибли, еще 6 пострадали.

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