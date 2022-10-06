Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью
Российские оккупанты 6 октября снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмме.
"Проклятые рашисты не покидают город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - подчеркнул он.
- 6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, два человека погибли, еще 6 пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.1
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное