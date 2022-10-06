English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью

Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью

6 октября, 2022 четверг
11:19
война с Россией

Российские оккупанты 6 октября снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмме.

"Проклятые рашисты не покидают город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - подчеркнул он.

  • 6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, два человека погибли, еще 6 пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Запорожье
Военные новости
Читайте также:
Біла Церква
5 октября, 2022 среда
Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе, есть пострадавший
Автор
5 октября, 2022 среда
Герои Украины. Воин 103-й бригады Сил ТрО Шаман: приехал в отпуск, чтобы жениться
Світлана Тихановська
5 октября, 2022 среда
"Мы просим вашей поддержки": Светлана Тихановская обратилась к Украине
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.21
    Покупка 40.21
    Продажа 41.1
  • EUR
    Покупка 39.1
    Продажа 40.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
12:39
Эксклюзив
Мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов, - исполняющий обязанности командира полка "Азов" Надточий
12:27
OPINION
Судья Львов вышел сухим из воды
12:20
Россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину из артиллерии и дронов: повреждены дома
12:14
Питт отреагировал на обвинения Джоли в избиении ее и детей
12:12
Недалеко от Греции затонули две лодки с мигрантами, 15 человек погибли
12:01
Эксклюзив
К проекту "Единые" обратились 38 тыс. украинцев, желающих знать украинский язык, - руководитель организации
12:01
Тарантино по-японски, штурм в Киеве и богемное утешение – 5 книг, которые перевернут ваше сознание
11:53
В Украине уничтожили лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
11:45
Опираясь на данные 10-летней давности: Маск заявил, что Восток Украины "предпочитает Россию"
11:36
Литовские пограничники за сутки развернули на границе 122 "мигранта Лукашенко"
11:34
Обновлено
Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие
11:21
В Киев прибыла администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр
11:20
В Донецкой области за сутки оккупанты убили 4 мирных жителей, найдено еще 10 погибших в деоккупированных городах
11:09
От стеснительности до Playboy: Памела Андерсон выпускает книгу мемуаров
11:07
Эксклюзив
Украина становится лидером в рейтинге минной проблематики, - исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов" Пистрюга
11:02
Стреляли из артиллерии и танков: в Запорожье россияне за сутки разрушили 27 гражданских объектов
10:58
Эксклюзив
В Херсоне огромное количество российских военных, каждую ночь они перемещают технику, - журналист Никитенко
10:57
посольство США
Три четверти американцев за дальнейшую поддержку Украины вопреки угрозам РФ, - опрос Reuters/Ipsos
10:38
Заменить газ РФ в Европе: Нидерланды могут запустить месторождение Гронинген
10:37
Британская разведка указала на дилемму, перед которой оказалась РФ на фоне наступления ВСУ в Херсонской области
10:29
ВСУ показали, как россияне бежали из окруженного Лимана
10:25
Инфографика
Какова стоимость доллара и евро: курс валют на 6 октября
10:20
"Это большая ответственность": Потап выступил перед украинскими военными
10:17
Два района Николаевщины на протяжении суток подвергались обстрелам: повреждены дома и объект инфраструктуры
09:57
Россияне обстреляли четыре района Харьковщины, трое мужчин получили ранения
09:55
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Хмельнитчине: повреждены дома
09:53
ISW назвал, на кого Путин планирует повесить провал на войне в Украине
09:45
Инфографика
За сутки Россия потеряла 330 военных, 26 боевых бронемашин и 15 беспилотников на войне против Украины, - Генштаб ВСУ
09:38
Эксклюзив
Уничтожать ракеты С-300 мы можем только на месте запуска, в воздухе их сбить невозможно, - пресс-секретарь Командования ПС Игнат
09:29
Украинские военные подняли Государственный флаг над Боровой в Харьковской области
09:26
Эксклюзив
Российская армия не готова к боевым действиям зимой, - Згурец
09:08
Обновлено
Оккупанты снова обстреляли Харьков. Попали в объект инфраструктуры
09:03
Кульминация контрнаступления ВСУ на Востоке Украины еще впереди, - ISW
08:25
Украинское войско отразило атаки РФ в районах Бахмута, Выемки, Майорска и Новомихайловки
08:17
Россияне обстреляли Никопольский район: повреждены дома, предприятие и электролинии
08:14
OPINION
Николай Княжицкий
Истории одного дня, 5 октября
08:03
В Рубежном захватчики ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия, - Генштаб
08:03
Интервью
Татьяна Пилипец: Существуют 50 оттенков серого, но во время войны это четко черное и белое
07:47
Обновлено
В Украине ликвидировали российского подполковника на пенсии, - офицер ВСУ Штефан
07:45
"Днепр-1" - "Вадуц": где и когда смотреть матч Лиги конференций
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV