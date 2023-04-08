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Россияне второй раз за день обстреляли Орехов на Запорожье

8 апреля, 2023 суббота
19:32
Новости

Сегодня, 8 апреля, военные РФ вторично атаковали город Орехов Запорожской области

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Как по расписанию, российские войска уже второй раз за день бьют по Орехову. Враг решил разгромить то, что не удалось разбить за год обстрелов мирного города", - написал Малашко.

Чиновник отметил, что, несмотря на опасность, люди продолжают жить на территории города и пригорода.

"Несокрушимые люди продолжают жить рядом с опасностью, но еще раз подчеркиваю, что мирным жителям лучше находиться дальше, чем бьет российский снаряд", - отметили в ОВА.

  • Российские оккупационные войска обстреляли в субботу, 8 апреля, Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.
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