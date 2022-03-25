Россияне всю ночь обстреливали Луганщину и убили двух человек, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Оккупанты били всю ночь. Двое погибших рубижан", - сообщил он.



В результате постоянных обстрелов спасатели не могли тушить пожары, вызванные боевыми действиями со стороны россиян.



Линия фронта осталась прежней. Больше всего за ночь на 25 марта россияне обстреливали Кременную, Новодружеск, Лисичанск, Попасную, Северодонецк и Рубежное. Там, где оккупанты вошли в города, – в Попасной и Рубежном – они не продвинулись. Города находятся под контролем украинской власти.



"В результате обстрелов есть поврежденные жилые дома, возгорание в квартирах.

В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших", - заметил Сергей Гайдай.



Спасателям крайне сложно выезжать на вызовы, тушение пожаров затруднено постоянными обстрелами.

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