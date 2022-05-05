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Россияне всю ночь бомбили город и область: за сутки на Николаевщине ранены не менее 15 человек

5 мая, 2022 четверг
11:28
война с Россией

На протяжении ночи продолжались обстрелы Николаева и населенных пунктов области. На 10:30 утра информации о жертвах не поступало

Об этом сообщили в телеграмм-каналах местных властей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил , что российские кафиры обстреливали Николаев и область всю ночь. К 10:30 жертв нет, несколько раненых. В то же время обстрелами был нанесен значительный материальный ущерб.

Как уточнила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.

Всего на утро 5 мая в николаевских больницах находятся 157 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

Как рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич, в результате ночных обстрелов города российскими войсками была повреждена контактная сеть, из-за чего пришлось изменить маршрут одного из троллейбусов. Также из-за обстрелов повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района города. Без газа в Николаеве на утро осталось более 290 абонентов. На местах работают специалисты, утечки газа локализовали, ремонтные бригады возобновляют газоснабжение.

  • Депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко рассказала в эфире телеканала "Еспресо" о круглосуточных боях на границе Николаевщины и Херсонщины.

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