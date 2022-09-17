Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под обстрелы попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская. По словам Резниченко, россияне атаковали шесть раз: выпустили на мирные города и села более 90 снарядов.

В результате вражеских ударов разрушены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газоводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь. Предварительно обошлось без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется.

16 сентября на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще один получил ранения.