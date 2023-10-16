Россияне всю ночь атаковали Кировоградщину: есть попадания, ранен человек

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами", – написал он.

Указывается. что в регионе работала ПВО, есть сбивание, однако есть и попадание.

По словам Райковича, один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Что известно о ночной атаке РФ 16 октября

Россия нанесла удар по Днепропетровщине с использованием ракет, артиллерии и РСЗО "Град". Одну ракету сбили военные, еще одна попала по территории Днепровского района. Попадание зафиксировали по частным предприятиям и жилому сектору.

Также российские террористы ночью атаковали территорию Полтавской области одновременно ракетами и беспилотниками. Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе. В результате падения обломков ракеты пострадали трое жителей, в частности десятилетний ребенок.

Кроме того, во время воздушной тревоги российско-оккупационные войска атаковали "шахедами" Хмельнитчину. В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Всего во время ночной атаки оккупантов в понедельник, 16 октября, силы противовоздушной обороны уничтожили 2 из 5 выпущенных ракет Х-59 и 11 из 12 вражеских беспилотников Shahed.