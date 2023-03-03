Об этом заявил командир роты бригады "Буревий" ("Гвардия наступления") Антон Гатилов, информирует в facebook пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Кадыровцев всегда забирают. Был случай, когда они подорвались на нашей мине и своих двухсотых забрали на утро. С наемниками из ОРДЛО не так патриотично", - рассказал командир роты.

Также по его словам, на Сиверском направлении у большинства стоят завербованные бригады "ЛНР".

"Русские у них только на руководящих должностях, а собственно штурмовыми действиями руководят кадыровцы. Когда мы берем в плен противника, они все говорят по методике: "Мы не хотели идти воевать". Рассказывают, что кого-то взяли прямо из шахты, кого-то буквально похитили с улицы, кого-то из дома. Но когда включаешь телефон, все иллюзии развеиваются, видишь, что он хотел, что ему нравится убивать наших людей", - проинформировал нацгвардеец.

Кроме того, как уточнил Гатилов, у окупантов на передний край все идут сознательно.

"У них зарплата 176 тысяч рублей, это три тысячи долларов. Платят им без задержек, мы находили у них деньги, новые купюры. Они снимают видео и называют нас немцами, а их жены гордятся ими. Это значит, что их все устраивает, и масштабного принуждения там нет", – сказал он.

Представитель НГУ отметил, что в настоящее время их тактикой является изнурение противника.

"Мы перемалываем россиян и им подобных. Но с каждым днем на фронт с их стороны уходят все менее обученные оккупанты. Если в декабре были колоссальные артиллерийские обстрелы, и враг почти не продвигался, то сейчас они все чаще нащупывают нашу оборону своей пехотой: мы минируем, а они разминируют своими телами", – уточнил он.