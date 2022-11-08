Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"У нас идет три таких фронта. Первый - это Белогоровка, второй - Кременная, третий - Сватово. Более или менее перспективная ситуация - Сватовское направление, более сложная ситуация в Кременной и Белогоровке. Заявления россиян, что они отбили Белогоровку, не соответствуют действительности", - заявил он.

Власенко добавил, что ВСУ держат этот поселок под контролем.

"Активные боевые действия идут на Кременском направлении - Диброва, Торское, в направлении Лимана. Очень много информации о безумных потерях у россиян, о пополнении обменного фонда и о том, что очень многие раненые сейчас находятся в больницах на оккупированной Луганщине. Это сотни и тысячи ", - подытожил глава РВА.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что артиллеристы Вооруженных Сил Украины постоянно ведут огонь по позициям противника в Луганской области.