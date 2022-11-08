Россияне врут об отбитии Белогоровки на Луганщине, - глава Северодонецкой РВА Власенко
В Луганской области продолжаются бои на трех направлениях – Сватово, Кременная и Белогоровка. Россияне несут безумные потери как убитыми, так и ранеными - больницы переполнены
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"У нас идет три таких фронта. Первый - это Белогоровка, второй - Кременная, третий - Сватово. Более или менее перспективная ситуация - Сватовское направление, более сложная ситуация в Кременной и Белогоровке. Заявления россиян, что они отбили Белогоровку, не соответствуют действительности", - заявил он.
Власенко добавил, что ВСУ держат этот поселок под контролем.
"Активные боевые действия идут на Кременском направлении - Диброва, Торское, в направлении Лимана. Очень много информации о безумных потерях у россиян, о пополнении обменного фонда и о том, что очень многие раненые сейчас находятся в больницах на оккупированной Луганщине. Это сотни и тысячи ", - подытожил глава РВА.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что артиллеристы Вооруженных Сил Украины постоянно ведут огонь по позициям противника в Луганской области.
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