Россияне врут, что Украина и Запад согласились покинуть оккупированную часть Херсонщины РФ, - спикер Генштаба

Об этом сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Он отметил, что во временно оккупированной Новой Каховке, Великих Копанях, Скадовске и Голой Пристани Херсонской области россияне заставляют местных жителей получать российские паспорта накануне проведения этих выборов. Тем, кто не получит документы до 1 сентября, угрожают конфискацией имущества.

"Также во временно оккупированный Скадовск на Херсонщине 22 августа захватчики завезли из РФ большое количество полиграфической продукции пропагандистского содержания и бюллетени для этих псевдовыборов, запланированных на 10 сентября 2023 года", - рассказал спикер Генштаба.

По его словам, оккупанты активно проводят мероприятия по подготовке к этим выборам и формированию избирательных комиссий. В то же время, завезенные на ТОТ представители ФСБ РФ проверяют кандидатов в состав этих избирательных комиссий.

"Кроме того, оккупанты и представители так называемых оккупационных администраций распространяют информацию среди местного населения о том, что якобы на самом высоком уровне между Украиной, западными партерами и РФ достигнуты договоренности об оставлении временно оккупированных территорий Херсонской области, находящихся под российской оккупацией. Такой ложью. пытаются заставить украинцев на оккупированных территориях прийти на так называемые выборы", – рассказал Ковалев.