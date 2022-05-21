Россияне временно оккупировали 235 медицинских учреждений, - Ляшко

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства сообщил, что каждый день оккупанты все больше давят на руководство больниц. В Министерстве предоставили рекомендации по работе в условиях оккупации и разрабатывают дополнительные указания совместно с СБУ.

Самая большая проблема - обеспечение оккупированных регионов лекарствами и медицинскими изделиями. Ляшко сказал, что захватчики блокируют доставку лекарств и используют сложности, как один из способов принуждения к взаимодействию с ними.

По словам главы Минздрава, продолжаются выплаты для медицинских учреждений на временно оккупированных территориях, где есть связь с руководством. Виктор Ляшко сообщил, что за период с февраля по май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях получили более 5,2 миллиарда гривен. Еще 50 миллионов гривен перечислили медучреждениям, финансируемым по субвенции.

“Львиная доля медучреждений на оккупированных территориях, с которыми мы имеем связь, уже обеспечила выплату заработной платы медикам. Только по 18 учреждениям у нас отсутствуют данные о выплате заработной платы за апрель, поскольку их руководство не выходит на связь. Поэтому для решения этого вопроса мы уже сотрудничаем с военными администрациями. Все наши медики, работающие в сверхсложных условиях, должны быть обеспечены достойной заработной платой”, – сказал Ляшко.

14 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на восстановление разрушенных российской армией больниц нужно 32 млрд грн.

В Минздраве объяснили, как действуют карантинные нормы на время военного положения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb