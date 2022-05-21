Россияне временно оккупировали 235 медицинских учреждений, - Ляшко
На временно оккупированных территориях расположены 235 медицинских учреждений. В оккупации находятся более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых – в Херсонской области
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства сообщил, что каждый день оккупанты все больше давят на руководство больниц. В Министерстве предоставили рекомендации по работе в условиях оккупации и разрабатывают дополнительные указания совместно с СБУ.
Самая большая проблема - обеспечение оккупированных регионов лекарствами и медицинскими изделиями. Ляшко сказал, что захватчики блокируют доставку лекарств и используют сложности, как один из способов принуждения к взаимодействию с ними.
По словам главы Минздрава, продолжаются выплаты для медицинских учреждений на временно оккупированных территориях, где есть связь с руководством. Виктор Ляшко сообщил, что за период с февраля по май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях получили более 5,2 миллиарда гривен. Еще 50 миллионов гривен перечислили медучреждениям, финансируемым по субвенции.
“Львиная доля медучреждений на оккупированных территориях, с которыми мы имеем связь, уже обеспечила выплату заработной платы медикам. Только по 18 учреждениям у нас отсутствуют данные о выплате заработной платы за апрель, поскольку их руководство не выходит на связь. Поэтому для решения этого вопроса мы уже сотрудничаем с военными администрациями. Все наши медики, работающие в сверхсложных условиях, должны быть обеспечены достойной заработной платой”, – сказал Ляшко.
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