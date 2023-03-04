Россияне впервые применили в войне с Украиной планерные 1500-кг бомбы, - Defense Express

Об этом сообщает Defense Express.

По информации источника, первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были остатки маркировки соответствующей именно УПАБ-1500В.

В DE называют УПАБ-1500В - "новым и довольно опасным вооружением. Бомба предназначена для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км. Ее вес - 1500 кг. Оснащен инерциальной и спутниковой системой навигации.

Боеприпас впервые был продемонстрирован в экспортной версии с индексом К029БЭ в 2019 году разработчиком "ГНПП "Регион", входящей в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" на выставке МАКС.

Тогда сообщалось, что эта бомба уже прошла испытания, поставлена на вооружение "ВКС" РФ и получила первые экспортные заказы.

"В то же время использование планерных бомб со стороны РФ остается единичными явлениями. Обеспечение высокой дальности полета требует от рашистов полета на значительной высоте, что упрощает выявление целей и возможностей поражения носителя. Поэтому вполне возможно, что сбитый вчера в районе Енакиево фронтовой бомбардировщик Су-34 как раз и выполнял полет с такими боеприпасами", – пишет Defence Express.

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