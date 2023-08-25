Россияне возвращают домой жителей оккупированных территорий, которых ранее "эвакуировали", - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что местных жителей Токмака и Васильевки, ранее депортированных в Бердянск, начали возвращать домой. Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии фронта, несмотря на размещение русских войск в помещениях школ.

"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", - объясняют в сообщении.

По данным ЦНС, официально террористы объясняют размещение военных на территории школ как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако на свободных этажах размещаются боевые подразделения русской армии.