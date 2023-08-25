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Россияне возвращают домой жителей оккупированных территорий, которых ранее "эвакуировали", - ЦНС

25 августа, 2023 пятница
15:25
Война с Россией

Российские захватчики начали возвращать домой жителей временно оккупированных территорий, которых они ранее "эвакуировали", чтобы использовать их как "живой щит"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что местных жителей Токмака и Васильевки, ранее депортированных в Бердянск, начали возвращать домой. Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии фронта, несмотря на размещение русских войск в помещениях школ.

"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", - объясняют в сообщении.

По данным ЦНС, официально террористы объясняют размещение военных на территории школ как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако на свободных этажах размещаются боевые подразделения русской армии.

  • В Генштабе рассказали , что в Токмак в Запорожье на 20-дневный срок прибыли студенты-медики для прохождения стажировки в боевых подразделениях из-за нехватки врачей в армии РФ.
  • На временно оккупированных территориях русские военные размещаются в школах и детских садах, ставя под угрозу жизнь детей.
Общество
Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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