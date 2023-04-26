Россияне возводят укрепления на границе с Сумской областью, - глава Белопольской ОТО
На территории РФ, вблизи границы с Сумщиной, россияне ведут масштабные строительные работы, возводя оборонные укрепления
Об этом сообщил глава Белопольской ОТО Юрий Зарко в эфире Эспрессо.
"Мы видим очень большие строительные работы – это укрепление. Это не готовится плацдарм для наступления, а именно укрепление, поэтому еще это и противотанковые рвы, и окопы. И это делается очень капитально – можно наблюдать прямо в бинокль, или даже без, если попадаешь близко к границе, это видно невооруженным глазом", – сказал Зарко.
По словам чиновника, вблизи границы с Сумщиной наблюдается большое количество строительной техники, в том числе бетоновозы и краны. Таким образом, на территории РФ продолжается обустройство оборонных позиций.
- Во вторник, 26 апреля, российские террористы обстреляли четыре пограничных общины Сумской области.
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