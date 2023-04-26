Об этом сообщил глава Белопольской ОТО Юрий Зарко в эфире Эспрессо.

"Мы видим очень большие строительные работы – это укрепление. Это не готовится плацдарм для наступления, а именно укрепление, поэтому еще это и противотанковые рвы, и окопы. И это делается очень капитально – можно наблюдать прямо в бинокль, или даже без, если попадаешь близко к границе, это видно невооруженным глазом", – сказал Зарко.

По словам чиновника, вблизи границы с Сумщиной наблюдается большое количество строительной техники, в том числе бетоновозы и краны. Таким образом, на территории РФ продолжается обустройство оборонных позиций.