ВСУ за сутки ликвидировали 1380 окупантов, 55 танков и 120 бронемашин, - Генштаб

Об этом 20 октября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 292 060 (+1380) человек,

танков ‒ 5047 (+55) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9557 (+120) ед,

артиллерийских систем – 7012 (+29) ед,

РСЗО – 822 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 548 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8) ед,

крылатые ракеты ‒ 1535 (+1) ед,

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,

специальная техника – 985 (+0).

Генштаб: Россияне возобновили наступление возле Авдеевки, ВСУ наносят врагу значительные потери

Об этом сообщает Генштаб.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 окупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Армия РФ нанесла 12 ракетных и 60 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, захватчики применили ударные БПЛА типа Shahed-136/131 по югу Украины, большинство из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Выемка, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Бердичи, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области; Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Берислав и Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили пункт управления и 2 района сосредоточения личного состава врага

За сутки авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также ВСУ уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.