Россияне возобновили наступление в районе Святогорска, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск. В Генштабе сообщили, что враг несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

Усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Чепель, Дибровное, Вернополье, Довгенькое и Богородичное. Оккупанты безуспешно пытались штурмовать в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск. Враг обстрелял подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Подразделения РФ также обстреляли населенные пункты в Бахмутском направлении. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. В Генштабе добавляют, что боевые действия продолжаются. Враг не имеет успеха.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Зайцево, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Успеновка, Орехов и Каменское. Также наносила удары с самолетов вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Камянского.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск, пытались вести контрбатарейную борьбу. Проводили разведку. Россияне применили артиллерию в районах населенных пунктов Николаев, Прибужское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево.

Оккупанты штурмовали в районе населенного пункта Белая Криница. Хотели восстановить ранее утраченные позиции. После огневого поражения Силами обороны отошли назад.

На Харьковском направлении россияне ведут активную оборону и обстреливают гражданскую инфраструктуру. Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи. Российские военнослужащие заминировали подступы к своим позициям. Враг обстреливает украинские подразделения и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

В Генштабе добавляют, что для пополнения подразделений российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С 24 февраля по 5 июня оккупанты потеряли 31 150 военных, 1 381 танков, 686 систем артиллерии, 548 беспилотников и 3 392 БМП.

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