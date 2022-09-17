Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в субботу, 17 сентября.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС для построения в дальнейшем переправы они затопили девять вагонов", – говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Каховскому мосту и 5 понтонным переправам на Юге. Россия несет серьезные потери.

17 сентября Роман Головня, советник городского главы Херсона, отметил рост темпов и объемов мародерства оккупантов, что свидетельствует об их намерениях покидать наши земли.

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