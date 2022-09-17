Россияне возле Каховки затопили 9 железнодорожных вагонов, чтобы легче было убегать через Днепр, - Генштаб
Российские военные в Херсонской области затопили в Днепре 9 железнодорожных вагонов, чтобы облегчить путь для возможного отступления через реку
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в субботу, 17 сентября.
"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС для построения в дальнейшем переправы они затопили девять вагонов", – говорится в сообщении.
- Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Каховскому мосту и 5 понтонным переправам на Юге. Россия несет серьезные потери.
- 17 сентября Роман Головня, советник городского главы Херсона, отметил рост темпов и объемов мародерства оккупантов, что свидетельствует об их намерениях покидать наши земли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное