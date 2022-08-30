Об этом он написал в Фейсбуке.

В первую очередь Данилов выделил, что консолидация "вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает".

Во-вторых, секретарь СНБО отметил, что Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.

Третья причина – мобилизационный потенциал Украины, который "постоянно усиливается, а России исчерпывается".

"Общая мобилизация для кремля – путь к внутренней дестабилизации", – написал Данилов.

В-четвертых, по словам секретаря СНБО, украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.

"Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию Боярышника", - подытожил Данилов.

Напомним, как выяснила украинская разведка, проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачу, ведь россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора

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