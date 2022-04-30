Россияне восстанавливают очередной памятник Ленину – теперь в Новой Каховке
В оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области на центральной площади россияне устанавливают памятник советскому вождю Владимиру Ленину
Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.
"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны, - будет ленинопад 2.0", - написал он.
- 18 апреля стало известно, что в Геническе Херсонской области россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину.
- В поселке городского типа Никольское под Мариуполем россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное