Россияне восстанавливают очередной памятник Ленину – теперь в Новой Каховке

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны, - будет ленинопад 2.0", - написал он.

18 апреля стало известно, что в Геническе Херсонской области россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину.

В поселке городского типа Никольское под Мариуполем россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину.