Россияне восстанавливают боевые возможности благодаря сотрудничеству с другими странами, - польский генерал Скшипчак
Бывший командующий сухопутными войсками Республики Польша, экс-замминистра обороны Польской Республики генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что у россиян на фронте появляются новые танки T-90 в большом количестве
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне переводят промышленность с мирной на военную. Они постепенно будут постигать производственные мощности. Удивляет меня то, что на фронте появляются новые танки T-90 в большом количестве. По моему мнению, это не продукция с заводов, поскольку россияне не могут сделать танки за такой короткий период. По моему мнению, здесь доходит до реэкспорта. Вероятно, те, кто раньше покупал у россиян танки, сейчас продают их и зарабатывают в России. То есть, у них есть другой источник, а не военная промышленность", - пояснил Скшипчак.
По словам генерала, многие российские танки уже уничтожены, много танков россияне вывезли и отремонтировали.
"На разных заводах они имеют построенную ремонтную сеть, ремонтировали они их и в Беларуси. Эта техника попадет на фронт, но сейчас она попадает в руки тех, кто уже мобилизован и кто был нанят в армию в октябре. Это позволяет россиянам создавать новые военные подразделения, которые могут использовать для нового мощного нападения. Россияне понемногу восстанавливают свои боевые возможности. По моему мнению, не только силами своей промышленности, но и благодаря сотрудничеству с другими, теми, кто поставляет им снаряжение и технику. Те, кто это делает, участвуют в войне против Украины", - добавил Скшипчак.
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