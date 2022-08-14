Об этом ректор написал в фейсбуке .

"Сегодня с самого утра орки поздравили меня и мою семью с Медовым Спасом. По наводке "друзей" и коллег в 09:00 вынесли дверь моей квартиры и пытались 30 минут найти вчерашний день. Неуважаемые коллеги и наводчики, мне известно о каждом из вас и о ваших действиях. Пакуйте вещи, надувайте водные матрасы и бронируйте билеты в Рашу", - подчеркнул он.

3 июля в оккупированном Херсоне россияне захватили общежития государственного университета. Студентов выгнали, планируют заселять россиян.

1 августа российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.

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