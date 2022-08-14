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Россияне ворвались в дом ректора Херсонского аграрно-экономического университета
В Херсоне 14 августа оккупанты ворвались в квартиру ректора аграрно-экономического университета Юрия Кириллова
Об этом ректор написал в фейсбуке .
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