Россияне воруют украинских детей: в Москву вывезли еще 135 детей из Донецкой области, – Андрющенко
Россия вывезла самолетом минобороны в Москву еще 135 детей из Донецкой области, среди них трехлетняя девочка из Мариуполя
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, вывезенным детям сразу дают российское гражданство. В дальнейшем их планируют расселить по российским семьям в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и Москве.
В настоящее время депортированных украинских детей держат в лагере под Москвой.
"Программу похищения украинских детей по-прежнему сопровождает детский омбудсмен России Львова-Белова", – добавил Андрющенко.
- В конце июля в украинском МВД сообщали , что в Россию принудительно вывезли по меньшей мере 5600 детей. В Украине создается механизм их возвращения.
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