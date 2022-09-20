Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, вывезенным детям сразу дают российское гражданство. В дальнейшем их планируют расселить по российским семьям в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и Москве.

В настоящее время депортированных украинских детей держат в лагере под Москвой.

"Программу похищения украинских детей по-прежнему сопровождает детский омбудсмен России Львова-Белова", – добавил Андрющенко.

В конце июля в украинском МВД сообщали , что в Россию принудительно вывезли по меньшей мере 5600 детей. В Украине создается механизм их возвращения.

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