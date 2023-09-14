Россияне воруют деньги на ВОТ с помощью фантомных фирм, - Центр нацсопротивления

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях россияне активно используют любые методы для собственного обогащения", – говорится в заявлении.

В РФ есть большое количество компаний, получающих заказы на проведение работ и поставку товаров для временно оккупированных территорий. Однако большинство этих фирм существует только на бумагах и принадлежат родственникам чиновников из тех областей, которые контролируют украинские населенные пункты.

Часто товары, в частности строительные материалы, производятся на захваченных украинских предприятиях, но по документам они якобы производятся в России. В стоимость товаров закладывают транспортировку, зарплату и прочее.

По данным Сопротивления, из-за массовости таких случаев на ВОТ прибыли следователи из РФ, что свидетельствует о спорах над управлением финансовыми потоками в Москве.