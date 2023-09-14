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Россияне воруют деньги на ВОТ с помощью фантомных фирм, - Центр нацсопротивления

14 сентября, 2023 четверг
15:59
Война с Россией

На временно оккупированных территориях россияне зарабатывают деньги на псевдоснабжении. Они создают фальшивые фирмы, принадлежащие родственникам чиновников из РФ, где товар производят на ВОТ, но продают как российский

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях россияне активно используют любые методы для собственного обогащения", – говорится в заявлении.

В РФ есть большое количество компаний, получающих заказы на проведение работ и поставку товаров для временно оккупированных территорий. Однако большинство этих фирм существует только на бумагах и принадлежат родственникам чиновников из тех областей, которые контролируют украинские населенные пункты.

Часто товары, в частности строительные материалы, производятся на захваченных украинских предприятиях, но по документам они якобы производятся в России. В стоимость товаров закладывают транспортировку, зарплату и прочее.

По данным Сопротивления, из-за массовости таких случаев на ВОТ прибыли следователи из РФ, что свидетельствует о спорах над управлением финансовыми потоками в Москве.

  • Кроме того, 30 августа сообщалось, что российские оккупанты привезли во временно захваченный Мелитополь Запорожской области еще один мобильный крематорий. Местные жители жалуются на ужасную вонь.
  • 3 сентября сообщалось , что в селе Конские Роздоры на временно оккупированном Запорожье произошел взрыв в кафе, в котором оккупанты отдыхали и хранили свои боеприпасы.
Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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