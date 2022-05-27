Россияне во время обменов пленными больше заинтересованы в своих срочниках, – советник министра внутренних дел Смирнов
Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины отметил, что российская армия боится ответственности перед своим обществом, поэтому в приоритете на обмен срочники и обычно командиры
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Советник министра отметил, что к ситуации бойцов Мариуполя, находящихся сейчас во вражеском плену, новой информации по их обмену нет, идет процесс подготовки. Остаются предварительные договоренности; Обмен этих бойцов ожидается, когда они получат статус военнопленных и будут включены в список в обмен.
"С начала войны россиян для обмена очень интересуют их срочники, за них готовы отдавать очень многое и идти на все. Для российской армии это очень серьезная история. Во-первых, они боятся бунтов потому, что раньше заявляли об отсутствии срочников в Украине. Мы видели здесь их истерику за срочников, когда были военные действия на Киевщине, и тогда еще Путин выступал, что срочников здесь не должно быть и виновники будут наказаны. То есть на обмен россиян интересуют больше всего командиры и срочники" - отметил Ростислав Смирнов.
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