Россияне во время обменов пленными больше заинтересованы в своих срочниках, – советник министра внутренних дел Смирнов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Советник министра отметил, что к ситуации бойцов Мариуполя, находящихся сейчас во вражеском плену, новой информации по их обмену нет, идет процесс подготовки. Остаются предварительные договоренности; Обмен этих бойцов ожидается, когда они получат статус военнопленных и будут включены в список в обмен.



"С начала войны россиян для обмена очень интересуют их срочники, за них готовы отдавать очень многое и идти на все. Для российской армии это очень серьезная история. Во-первых, они боятся бунтов потому, что раньше заявляли об отсутствии срочников в Украине. Мы видели здесь их истерику за срочников, когда были военные действия на Киевщине, и тогда еще Путин выступал, что срочников здесь не должно быть и виновники будут наказаны. То есть на обмен россиян интересуют больше всего командиры и срочники" - отметил Ростислав Смирнов.

Ранее Пушилин заявления о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали

6 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

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