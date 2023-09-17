Россияне во временно оккупированном Мелитополе заблокировали доступ к WhatsApp, - Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области начались проблемы с приложением WhatsApp. Местные жители не могут позвонить по телефону на подконтрольную территорию Украины
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно. Некоторые не могут отправить и получить смс или вообще войти в программу", - написал глава.
По его словам, таким образом, захватчики усиливают информационную блокаду в городе.
"Страна-агрессор еще раз показывает настоящее лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, блокируют", - добавил Федоров.
- 15 сентября стало известно, что российские оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться делать пропаганду против Украины.
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