Россияне во временно оккупированном Мелитополе заблокировали доступ к WhatsApp, - Федоров

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно. Некоторые не могут отправить и получить смс или вообще войти в программу", - написал глава.

По его словам, таким образом, захватчики усиливают информационную блокаду в городе.

"Страна-агрессор еще раз показывает настоящее лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, блокируют", - добавил Федоров.