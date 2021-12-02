Россияне влезли в нашу страну и убили моего отца: экс-футболист "Зари" рассказал, как его задела война на Донбассе

Об этом он рассказал в интервью "Футбол 24".



"Мы видели заход вражеских войск в Славянске. Помню, как света и связи не было. Даже еду не завозили. А еще ввели комендантский час и вокруг ходили вооруженные люди. Не говорю уже о свисте пуль над головой. Все шумело, страшно было… Все началось стремительно, сначала никто не понимал, что происходит… Просто был страх, все боялись… Потом все стало проясняться: кто стреляет, кто виноват в этом, кто прав. Некоторые люди банально не хотели верить, принимали ложь за чистую монету. Я же видел зародыши войны своими глазами и все понимал", - сказал Майборода.



Также Сергей Майборода вспомнил своего отца, погибшего в 2019 году на Донбассе. Он был водителем санитарного автомобиля Hummer. Во время выезда на эвакуацию раненого, близ села Водяное, в его автомобиль попала ракета вражеских войск.

"Мне больно, что Россия имеет отношение к смерти моего отца. Я находился в Запорожье в расположении молодежной команды Зари. Как раз обедал, смотрю, телефон звонит. Это был муж моей родной сестры. Сначала подумал, что перезвоню позже. А потом решил, что это может быть что-то серьезное. Поднял трубку и услышал, что отца убили", – рассказал футболист.

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Сергей Майборода с отцомЭкс-футболист "Зари" надеется, что война на Донбассе скоро закончится и россияне покинут нашу страну."Я очень хотел бы, чтобы все это скорее закончилось, чтобы больше никто не страдал и не погибал. Россияне просто влезли в нашу страну. Сначала Крым забрали, потом пришли на Донбасс. В общем, не понимаю, зачем они это сделали и что здесь сейчас делают. Это не может длиться вечность. Надеюсь, что уже в ближайшее время все закончится", – сказал Майборода.Сергей Майборода является питомцем луганской "Зари", также играл за "Авангард" и "Ужгород". Сейчас форвард защищает цвета вышгородского "Диназа".