Россияне везли в Украину парадную форму с медалями, - ССО

Об этом сообщило командование Сил специальных операций в Facebook.



"Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но, что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть - в плену просит о прощении". – заявили в ССО.

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