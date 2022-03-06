Россияне везли в Украину парадную форму с медалями, - ССО
Бойцы российской армии везли с собой в Украину парадную форму, вероятно, на празднование победы
Об этом сообщило командование Сил специальных операций в Facebook.
"Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но, что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть - в плену просит о прощении". – заявили в ССО.
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