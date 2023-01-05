Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в комментарии 24 каналу.

"Оккупанты обустраивают себе существенные рубежи обороны глубже в направлении Крыма. Наверное, именно поэтому им поддувает с полуострова. Не так там все спокойно. Мы просто лишний раз напомнили, что Крым – это Украина. Мы боремся за каждый метр нашей земли", - заявила спикер ОК "Юг".

Она также отметила, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ: захватчики активно роют систему траншей в районе южнее Армянска.

"Несомненно, россияне верят в силу своей обороны, но по сути и содержанию больше верят в ВСУ", - добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, по данным Главного управления разведки, россияне передислоцируют новые военные подразделения в северную часть Крыма, чтобы удержать оккупированные территории.

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