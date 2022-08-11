Об этом информируют в телеграмме Мариупольского городского совета.

После информации о строительстве клеток на сцене камерной филармонии мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что это показательный акт мести рашистов и очередная попытка дестабилизировать украинцев. Кроме того, в отсутствие успехов армии РФ на фронте, те будут транслировать хоть какую-то победу.

"Это судилище является военным преступлением. Ведь были конкретные договоренности с Красным Крестом и ООН по поводу пленных, которые сложили оружие. Стороны согласились, что пленных не будут судить и они будут ехать исключительно в сторону Украины", - подчеркнул Бойченко.

Мэр призвал международные институции сделать все для спасения наших героев.

Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, отметил , что 10 августа в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы.

6 августа на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали так называемый рок-концерт на территории разбомбленного меткомбината "Азовсталь".

Также городской совет Мариуполя сообщал, что оккупанты в городе размещали мины на детских площадках, где местные жители продолжают их находить.

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