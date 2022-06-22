Россияне вероятно пытали и казнили фотожурналиста Левина, - расследование Репортеров без границ

Об этом говорится в расследовании Репортеров без границ (RSF).

"Анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений и изъятых вещественных доказательств, четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки", - отметил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, больше недели собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти Левина.

Отмечается, что 10 марта фотожурналист лишился своего беспилотника в лесу близ Мощуна, пытаясь получить кадры военного вторжения России в этот район. Когда через три дня он вернулся в эти леса, россияне уже занимали часть леса.

Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, в 20 км к северу от Киева. Двое мужчин были убиты 13 марта.

В сопровождении сотрудников сил безопасности Украины RSF удалось определить место преступления. Обугленный Форд Маверик Левин все еще был там.

На месте происшествия нашли несколько шаров, а также документы, удостоверяющие личность Чернышева, военнослужащего, который был вместе с Левиным, и установил 14 шаров в его автомобиле.

Расследователи предполагают, что Левина, вероятно, убили одним или двумя выстрелами из близкого расстояния. На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили шар, который, вероятно, попал в Левина. Чернышева могли сжечь заживо.



RSF отмечает, что Левина и Чернышева могли убить военные 106 воздушно-десантной дивизии или российские спецназовцы. 106-й дивизией командует полковник Владимир Селиверстов.

В отчете RSF предполагают, что перед тем, как казнить Левина и Чернышева, россияне могли применить к ним пытки для проведения допросов.

Известно, что представители RSF приняли заместитель генпрокурора Украины, начальник отдела расследования преступлений против СМИ и руководитель прокуратуры Киевской области.

Арно Фродже был официально допрошен СБУ в качестве свидетеля в Киеве 1 июня. RSF передали девять улик, собранных на местах, и флешку с несколькими десятками фотографий с места преступления, сделанных Патриком Шовелем.

Макс Левин работал в редакции LB.ua, а также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине . У мужа остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

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