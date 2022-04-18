Россияне, вероятно, похитили экс-мера Херсона, - жена
Российские оккупанты, вероятно, похитили бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко
Об этом его жена сообщила изданию "Мост" .
"Около 16:00 его набрал товарищ, позвал на встречу. После этого муж звонил мне по телефону, но ничего не было слышно. Больше на связь он не выходил", - рассказала она.
По ее словам, скорее всего его похитили оккупанты.
Ранее он сообщал, что получал угрозы от пророссийских коллаборантов.
Миколаенко был мэром Херсона с 2014 по 2020 годы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное