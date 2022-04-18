Россияне, вероятно, похитили экс-мера Херсона, - жена

Об этом его жена сообщила изданию "Мост" .

"Около 16:00 его набрал товарищ, позвал на встречу. После этого муж звонил мне по телефону, но ничего не было слышно. Больше на связь он не выходил", - рассказала она.

По ее словам, скорее всего его похитили оккупанты.

Ранее он сообщал, что получал угрозы от пророссийских коллаборантов.



Миколаенко был мэром Херсона с 2014 по 2020 годы