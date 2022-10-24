Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

По информации Генштаба, Россия продолжает подготовку части мобилизованных на общевойсковых полигонах, а также в подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей. В этом процессе оккупанты столкнулись с проблемами нехватки офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей. Причиной является гибель большинства таких специалистов во время боевых действий и избыточное количество мобилизованных.

"Нередки случаи назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только что подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт", - отмечают в Генштабе.

Для того чтобы поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих, в боевые подразделения на территорию Украины пытаются направить служителей Русской православной церкви из Самарской области. Однако большинство из них отказываются от таких поездок, учитывая опасность и отсутствие средств защиты.

Между тем, российские войска продолжают активно вербовать заключенных – как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Так, по информации Генштаба, из исправительной колонии № 90 в городе Херсоне после "бесед" с представителями Федеральной службы безопасности РФ освободили большинство преступников.