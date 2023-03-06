Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне ведут огонь по трем районам Харьковщины: повреждена транспортная инфраструктура, есть погибшие

Россияне ведут огонь по трем районам Харьковщины: повреждена транспортная инфраструктура, есть погибшие

6 мартa, 2023 понедельник
10:12
война с Россией

Российские войска продолжают бить по мирным населенным пунктам Харьковской области. 5 марта в Купянске в результате обстрелов повреждена инфраструктура

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Стрелечья, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар.

В течение дня армия РФ из танков и самоходной артустановки массированно обстреливала поселок Двуречная Купянского района.

Напомним, что в воскресенье, 5 марта, мы сообщали , что российский артиллерийский снаряд, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива" в селе Бударки. В результате погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

"На линии столкновения продолжаются бои. Силы обороны Украины надежно держат позиции и дают жесткий отпор любым попыткам врага изменить свое тактическое положение. Верим в ВСУ и совместно работаем на победу Украины!" - подчеркнул глава ОВА.

  • За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский район, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина.
Харковщина
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Дмитро Медведєв
4 мартa, 2023 суббота
Медведев пообещал "салют" из "Калибров" в случае появления танкового завода Rheinmetall в Украине
Бахмут, ЗСУ
4 мартa, 2023 суббота
Британская разведка: в Бахмуте разрушены два ключевых моста, ВСУ находятся под все большим давлением
Микола Княжицький
Автор
5 мартa, 2023 воскресенье
Как Шевченко, Червоненко и яркая орденоносица Ксюша Манекен "выиграют" войну
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.42
    Покупка 38.42
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
6 мартa
11:02
РФ обвинила ВСУ в обстреле Курской области, без света остался населенный пункт
10:59
Зеленский ввел в состав Ставки нового замминистра обороны Павлюка
10:53
Украинцы проголосовали, чтобы оставить 8 марта выходным
10:31
Роман Зозуля
Украинский футболист Зозуля забил дебютный гол за новую команду в Испании
10:30
Враг ночью ракетами ударил по Краматорску: разрушена школа и повреждены 15 домов
10:27
Эксклюзив
Оборона Бахмута ВСУ превратилась в стратегическое поражение армии РФ, - Згурец
10:20
Инфографика
Курс валют на 6 марта: цены на доллар, евро, злотый
10:17
Обновлено
Партия премьера Эстонии Каллас победила на парламентских выборах
10:03
OPINION
Мы увидели начало их конца
09:57
Резников о производстве Украиной собственных дронов: я упоротый в этой позиции, это даст независимость
09:50
В ФСБ заявили, что предотвратили покушение на российского миллиардера, которое якобы координировала СБУ
09:48
Обновлено
На Киевщине ночью по вражеским "шахедам" работала ПВО
09:30
Эксклюзив
ВСУ пытаются контратаковать и восстанавливать утраченные позиции на Бахмутском направлении, - боец батальона "Свобода" Назаренко
09:23
Враг выпустил по Херсонщине почти 360 снарядов: три человека погибли, в том числе двое детей
09:18
На фото потери россиян
Британская разведка: РФ вынуждена развертывать в Украине подержанную бронетехнику 1950-1960-х годов
09:18
Минобороны о мобилизации в Украине: план, утвержденный в начале военного положения, не завершен
09:15
Оккупанты закрыли въезд в Лисичанск для людей без паспорта РФ
08:47
Украинская теннисистка Костюк выиграла первый в карьере турнир WTA
08:46
Эксклюзив
Враг обстреливает Авдеевку ракетами Х-59, - руководитель ВЦА Барабаш
08:43
Силы ПВО ночью сбили 13 из 15 вражеских дронов
08:31
В Донецкой области за минувшие сутки россияне убили мирного жителя, пятеро ранены
08:30
Проценко принес Украине четвертую медаль ЧЕ по легкой атлетике
08:14
В Белгородской области России ПВО сбила 3 ракеты, власти заявили о пострадавшем
08:09
Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, все уничтожили силы ПВО
08:07
OPINION
Владимир Горбач
Война России против Украины может стать для Москвы гражданской
07:49
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных, 15 дронов и 9 танков
07:40
Великобритания планирует запретить незаконным мигрантам оставаться в стране
07:17
российские солдаты
РФ пытается создать условия для наступления еще на двух направлениях и маневрирует в районах Новая Каховка - Армянск, - Генштаб
07:15
В Турции обрушилась 6-этажка, которую ранее повредило землетрясение
06:43
Иран в сотрудничестве с Россией планирует запустить в космос два спутника
06:29
ISW: Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте
05:50
Наводнение в Малайзии: есть погибшие, более 40 тыс. человек эвакуированы
01:02
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы, - Bloomberg
00:10
У ЕС нет доказательств, что Китай планирует передать России оружие, - фон дер Ляен
2023, воскресенье
5 мартa
23:06
Обновлено
В оккупированном Мелитополе раздались 2 взрыва, — мэр
22:56
США считают, что Китай может использовать для шпионажа грузовые краны, - WSJ
22:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Важные дороги в Бахмут находятся под огнем РФ, но ВСУ контролируют город. Колонка Сергея Згурца
22:04
В Запорожье завершили поисковые работы после удара по многоэтажке: пять человек считаются без вести пропавшими
21:39
В Турции арестовали более 200 подозреваемых по делу о некачественной застройке в зоне землетрясения
21:13
"Идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста": Зеленский о конференции United for Justice
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV