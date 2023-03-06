Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Стрелечья, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар.

В течение дня армия РФ из танков и самоходной артустановки массированно обстреливала поселок Двуречная Купянского района.

Напомним, что в воскресенье, 5 марта, мы сообщали , что российский артиллерийский снаряд, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива" в селе Бударки. В результате погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

"На линии столкновения продолжаются бои. Силы обороны Украины надежно держат позиции и дают жесткий отпор любым попыткам врага изменить свое тактическое положение. Верим в ВСУ и совместно работаем на победу Украины!" - подчеркнул глава ОВА.