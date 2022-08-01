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Главная война с Россией Россияне ведут наступление в направлении Бахмута, пытались разведать позиции ВСУ возле Марьинки, Мазановки, Яковлевки

Россияне ведут наступление в направлении Бахмута, пытались разведать позиции ВСУ возле Марьинки, Мазановки, Яковлевки

1 августа, 2022 понедельник
08:11
война с Россией

Враг силами разведывательных групп пытался уточнить размещение позиций ВСУ в направлении Мазановки, Яковлевки, а также провел разведку боем у Марьинки. Продолжаются бои в направлении Бахмута

Об этом передает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении враг производил огневое поражение вблизи Чепеля, Протопоповки, Грушевахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенково. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северска, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестово, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Травневого. Нанес авиационный удар неподалеку от Кодемы.

Пытался провести разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия на направлениях Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Чаривное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Нанес авиационные удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел. Идет перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов. Нанесли авиационный удар неподалеку от Ольгино. Продолжают ведение воздушной разведки беспилотниками.

Отмечается усиление противником группировки войск на Криворожском направлении.

Также фиксируется активное вовлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Совершил артиллерийский обстрел возле Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщева, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

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