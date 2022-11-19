Россияне ведут наступательные действия в трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 6 населенных пунктов
Силы обороны дали отпор во время шести вражеских попыток атаковать, однако войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории и прилагают усилия, чтобы сдержать действия Сил обороны Украины на отдельных направлениях. В то же время, ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
18 ноября подразделения ВСУ отразили атаки войск РФ в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась. Подчеркивается, что Республика Беларусь продолжает поддержку вооруженной агрессии России против Украины.
В других направлениях россияне обстреливали территорию Украины:
- на Северском – из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;
- на Слобожанском – из минометов и ствольной артиллерии, под вражеским огнем оказались Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка и Зарубинка на Харьковщине;
- на Купянском и Лиманском – из танков и всего спектра артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;
- на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии войска РФ вели обстрелы городов и сел Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное ;
- на Авдеевском – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском – из танков и разнокалиберной артиллерии захватчики наносили удары по Богоявлению, Благодатному, Времевке и Угледару в Донецкой области и Каменском Запорожской области;
- на Криворожском – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;
- на Херсонском – из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и Херсона.
"Поддерживаем Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркивает Генштаб.
- Напомним, что оперативное командование "Юг" предупредило жителей населённых пунктов на побережье Черного моря о повышении минной опасности.
- В пятницу, 18 ноября, российский агрессор из РСЗО и танков ударил по жилым кварталам Херсона.
- 19 ноября оперативное командование "Юг" отметило, что российские оккупанты на левобережье Херсонской области обустраивают оборонительные сооружения с углублением в восточном направлении.
- Украинская артиллерия уничтожила базирование российских оккупантов на Кинбурнской косе , откуда захватчики обстреливали Днепро-Бугский лиман.
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