Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории и прилагают усилия, чтобы сдержать действия Сил обороны Украины на отдельных направлениях. В то же время, ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

18 ноября подразделения ВСУ отразили атаки войск РФ в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась. Подчеркивается, что Республика Беларусь продолжает поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

В других направлениях россияне обстреливали территорию Украины:

на Северском – из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском – из минометов и ствольной артиллерии, под вражеским огнем оказались Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка и Зарубинка на Харьковщине;

на Купянском и Лиманском – из танков и всего спектра артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии войска РФ вели обстрелы городов и сел Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное ;

на Авдеевском – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском – из танков и разнокалиберной артиллерии захватчики наносили удары по Богоявлению, Благодатному, Времевке и Угледару в Донецкой области и Каменском Запорожской области;

на Криворожском – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;

на Херсонском – из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и Херсона.

"Поддерживаем Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркивает Генштаб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb