Россияне вечером запустили более 20 дронов, 19 из них сбили украинские военные

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Так, с 22:00 по 0:00 россияне выпустили более двух десятков Shahed-136. Пятнадцать дронов сбили над Одесщиной, три – над Николаевщиной и еще один – в Винницкой области.

Из них 17 дронов уничтожили силы противовоздушной обороны, а еще два – другие подразделения Сил обороны Украины.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" бойцы зенитного ракетного подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Командование отметило, что высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

Напомним, ночью 27 октября обстрелы потерпели окраины Запорожья, есть информация о возникновении пожара. В настоящее время объекты инфраструктуры в городе остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

Также российские войска нанесли удар по территории Киевской области, в результате чего на месте попадания загорелся пожар.

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