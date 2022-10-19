Россияне вечером обстреляли Сумщину: 12 прилетов
В Сумской области вечером 18 октября российские захватчики обстреляли из артиллерии Середино-Будскую общину
Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Вчера вечером, около 22:00, россияне открыли огонь из ствольной артиллерии по Середино-Будской общине, 12 прилетов. Последствия уточняются", - сообщил он.
Остальные ночи на Сумщине были тихими.
- 18 октября в Сумской области россияне обстреляли дома, автомобиль, дом культуры, школу, детскую площадку, амбулаторию, линию электропередачи, убили одного человека, ранили еще двоих.
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