Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Вчера вечером, около 22:00, россияне открыли огонь из ствольной артиллерии по Середино-Будской общине, 12 прилетов. Последствия уточняются", - сообщил он.

Остальные ночи на Сумщине были тихими.

18 октября в Сумской области россияне обстреляли дома, автомобиль, дом культуры, школу, детскую площадку, амбулаторию, линию электропередачи, убили одного человека, ранили еще двоих.

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