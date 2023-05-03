Россияне вечером нанесли несколько авиаударов по Сумщине, а утром обстреляли ее из минометов
Российские оккупанты вечером 2 мая нанесли несколько авиаударов по приграничной Сумской области, а утром 3 мая обстреляли регион из минометов
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 22:05 до 22:10 2 мая зафиксировано 2 пуска, предварительно КАБ, с российского Су-35 по н.п. Свеса. В результате авиаудара повреждено предприятие. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", - говорится в сообщении.
Позже в тот же вечер оккупанты совершили с Су-35 два пуска управляемых авиационных бомб в районе н.п. Хотиевка. Информации о человеческих жертвах и разрушениях инфраструктуры нет.
Утром оккупанты обстреляли из минометов 120 мм пограничные населенные пункты области, а именно: 7 - в районе н.п. Нововасиловка; 8 – в районе н.п. Красное. Всего зафиксировано 15 приходов. Потерь нет.
- Утром 2 мая российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии приграничный населенный пункт Сумщины.
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