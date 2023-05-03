Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 22:05 до 22:10 2 мая зафиксировано 2 пуска, предварительно КАБ, с российского Су-35 по н.п. Свеса. В результате авиаудара повреждено предприятие. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", - говорится в сообщении.

Позже в тот же вечер оккупанты совершили с Су-35 два пуска управляемых авиационных бомб в районе н.п. Хотиевка. Информации о человеческих жертвах и разрушениях инфраструктуры нет.

Утром оккупанты обстреляли из минометов 120 мм пограничные населенные пункты области, а именно: 7 - в районе н.п. Нововасиловка; 8 – в районе н.п. Красное. Всего зафиксировано 15 приходов. Потерь нет.