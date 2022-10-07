Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

Около 22:00 6 октября россияне обстреляли пограничные села Белопольского общества. Зафиксировали пять артиллерийских прилетов.

По Новослободской общине оккупанты уготовили четыре раза. Пострадали здание культуры: выбиты окна и двери; админпомещение: выбитые окна, повреждены входные двери; жилой дом: выбило окна, порубило стены, отсутствует электроснабжение.

Почти в 6:00 7 октября в Шалыгинской общине было четыре пулеметных очереди со стороны РФ. После 7:00 насчитали два минометных прилета.

После девяти часов россияне били по Великописаревской общине. Подробности сообщат впоследствии.