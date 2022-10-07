Россияне вечером и утром обстреляли Сумщину: поврежден дом культуры, админздание
В Сумской области 6 и 7 октября россияне обстреляли 4 пограничных общины, повредили дом, дом культуры и админпомещения
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Около 22:00 6 октября россияне обстреляли пограничные села Белопольского общества. Зафиксировали пять артиллерийских прилетов.
По Новослободской общине оккупанты уготовили четыре раза. Пострадали здание культуры: выбиты окна и двери; админпомещение: выбитые окна, повреждены входные двери; жилой дом: выбило окна, порубило стены, отсутствует электроснабжение.
Почти в 6:00 7 октября в Шалыгинской общине было четыре пулеметных очереди со стороны РФ. После 7:00 насчитали два минометных прилета.
После девяти часов россияне били по Великописаревской общине. Подробности сообщат впоследствии.
- 6 октября россияне 9 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 150 приходов, повреждены дома, хозяйственные постройки, электролинии, погибла домашняя птица.
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