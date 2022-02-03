Обстрел КПВВ "Гнутово" и запрещенные минометы: за прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины
В среду, 3 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Захватчики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области, сбросив выстрел ВОГ-17 с помощью беспилотного летательного аппарата.
В сторону Талаковки россияне били из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Возле Песков оккупанты обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, Донецкой области, захватчики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
3 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.18
Покупка 28.18Продажа 28.46
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное