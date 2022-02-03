Обстрел КПВВ "Гнутово" и запрещенные минометы: за прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Захватчики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области, сбросив выстрел ВОГ-17 с помощью беспилотного летательного аппарата.



В сторону Талаковки россияне били из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Возле Песков оккупанты обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.



В районе Водяного, Донецкой области, захватчики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.



3 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.