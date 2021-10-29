Россияне в зоне ООС задействовали запрещенное оружие, ранены трое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Около Луганского оккупанты дважды совершили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.



Также из 82-мм минометов россияне обстреляли украинцев недалеко от Красногоровки.



У Новозвановки враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.



В направлении Троицкого захватчики стреляли из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Вблизи Зайцева противник дважды обстреливал украинские позиции, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.



В сторону Катериновки россияне палили из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



Украинские позиции недалеко от Причепиловки оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Под Новоалександровкой захватчики вели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Недалеко от Золотого-4 россияне задействовали автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.



В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



28 октября в результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцы госпитализированы, состояние здоровья обоих - средней тяжести.



Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.



С начала суток 29 октября по состоянию на 7:00 в зоне ООС зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня: вблизи Причепиловки стреляли захватчики из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, его госпитализировали. Состояние здоровья военного – средней тяжести.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb