Россияне в зоне ООС задействовали запрещенное оружие, ранены трое украинских военных
В четверг, 28 октября, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил 14 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Около Луганского оккупанты дважды совершили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
Также из 82-мм минометов россияне обстреляли украинцев недалеко от Красногоровки.
У Новозвановки враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.
В направлении Троицкого захватчики стреляли из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Зайцева противник дважды обстреливал украинские позиции, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
В сторону Катериновки россияне палили из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Украинские позиции недалеко от Причепиловки оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Под Новоалександровкой захватчики вели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Золотого-4 россияне задействовали автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
28 октября в результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцы госпитализированы, состояние здоровья обоих - средней тяжести.
Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.
С начала суток 29 октября по состоянию на 7:00 в зоне ООС зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня: вблизи Причепиловки стреляли захватчики из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, его госпитализировали. Состояние здоровья военного – средней тяжести.
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