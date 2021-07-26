Россияне в зоне ООС задействовали запрещенное оружие, пострадали двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В районе Новозвановки оккупанты вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



У Крымского враг обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.



Близ Нью-Йорка захватчики 4 раза открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.



В направлении Причепиловки россияне трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Южного оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых гранатометов.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



В результате обстрелов один украинский военный получил осколочные ранения, еще один - боевую травму. Пострадавшие госпитализированы, их состояние - средней тяжести.



На обстрелы российских войск бойцы ООС ответили огнем.



С начала суток 26 июля по состоянию на 7:00 зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.



Вблизи населенного пункта Пески противник стрелял из противотанковых ракетных комплексов.



В районе Авдеевки захватчики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



У Причепиловки россияне били из ручных противотанковых гранатометов.



В результате этих обстрелов боевых потерь среди украинских защитников не зафиксировано.