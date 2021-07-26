Россияне в зоне ООС задействовали запрещенное оружие, пострадали двое украинских военных
В воскресенье, 25 июля, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил 11 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе Новозвановки оккупанты вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Крымского враг обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Близ Нью-Йорка захватчики 4 раза открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Причепиловки россияне трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Южного оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один украинский военный получил осколочные ранения, еще один - боевую травму. Пострадавшие госпитализированы, их состояние - средней тяжести.
На обстрелы российских войск бойцы ООС ответили огнем.
С начала суток 26 июля по состоянию на 7:00 зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески противник стрелял из противотанковых ракетных комплексов.
В районе Авдеевки захватчики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Причепиловки россияне били из ручных противотанковых гранатометов.
В результате этих обстрелов боевых потерь среди украинских защитников не зафиксировано.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.92
Покупка 26.92Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное