Россияне в зоне ООС убили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В районе Зайцевого оккупанты обстреляли украинские позиции із автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Верхнеторецкого захватчики били из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.



В направлении Нью-Йорка россияне открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем.



Неподалеку Золотого-4 российские военные стреляли из ручных противотанковых гранатометов.



В районе Катериновки оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



Вблизи Новоолександровки захватчики трижды осуществляли обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Причепиловки россияне дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов.



В направлении населенного пункта Попасная противник дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.



В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.



На обстрелы со стороны оккупантов украинские военные ответили огнем.