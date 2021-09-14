Россияне в зоне ООС убили украинского военного
В понедельник, 13 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 12 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе Зайцевого оккупанты обстреляли украинские позиции із автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Верхнеторецкого захватчики били из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.
В направлении Нью-Йорка россияне открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем.
Неподалеку Золотого-4 российские военные стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Новоолександровки захватчики трижды осуществляли обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловки россияне дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов.
В направлении населенного пункта Попасная противник дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.
На обстрелы со стороны оккупантов украинские военные ответили огнем.
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