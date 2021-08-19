Россияне в зоне ООС убили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



У Широкино захватчики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.



Неподалеку от Водяного, на Приазовье, оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Опытного россияне вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.



18 августа боевых потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



С начала суток 19 августа по состоянию на 7:00 оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.



В направлении Новоалександровки россияне вели огонь из стрелкового оружия.



У Крымского захватчики обстреляли украинские позиции из 120-мм минометов.



Вблизи Нью-Йорка оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов.



19 августа в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.



Бойцы ООС ответили на российские обстрелы огнем.