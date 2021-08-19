Россияне в зоне ООС убили украинского военного
В среду, 18 августа, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил трижды обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Широкино захватчики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.
Неподалеку от Водяного, на Приазовье, оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Опытного россияне вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.
18 августа боевых потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начала суток 19 августа по состоянию на 7:00 оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.
В направлении Новоалександровки россияне вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского захватчики обстреляли украинские позиции из 120-мм минометов.
Вблизи Нью-Йорка оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов.
19 августа в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.
Бойцы ООС ответили на российские обстрелы огнем.
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