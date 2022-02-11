Россияне в зоне ООС ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс- служба штаба ООС.



"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщают в штабе.



Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки. Враги из беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17.



Также в направлении Невельского российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия.



В сторону Песков оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов.