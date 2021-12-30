Россияне в зоне ООС ранили украинского военного
В среду, 29 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Новолуганского захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Трехизбенки россияне открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки враг бил из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Золотого-4 вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.
Бойцы ООС ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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