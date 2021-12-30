Россияне в зоне ООС ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Новолуганского захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов.



В направлении Трехизбенки россияне открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Недалеко от Новоселовки враг бил из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Золотого-4 вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.



Бойцы ООС ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.