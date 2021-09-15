Россияне в зоне ООС применили запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В районе населенного пункта Пески захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов.



Близ Нью-Йорка оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.



У Шумов россияне применили запрещенные Минскими договоренностям 120-мм минометы и 122-мм артиллерию.



В результате вражеских обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранения. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



На обстрелы украинские военные ответили огнем.