Россияне в зоне ООС применили запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранен украинский военный
Во вторник, 14 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе населенного пункта Пески захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов.
Близ Нью-Йорка оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
У Шумов россияне применили запрещенные Минскими договоренностям 120-мм минометы и 122-мм артиллерию.
В результате вражеских обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранения. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
На обстрелы украинские военные ответили огнем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное