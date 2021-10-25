Россияне в зоне ООС применили запрещенные минометы и противотанковые гранатометы, украинские военные ответили огнем
В воскресенье, 24 октября, российские оккупационные войска в районе проведения операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В направлении Каменки захватчики стреляли из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов.
Вблизи Светлодарска оккупанты применили автоматические станковые гранатометы.
В сторону Майского россияне били со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новоселовки Второй враг обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
24 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
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