Россияне в зоне ООС применили запрещенные минометы и противотанковые гранатометы, украинские военные ответили огнем

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В направлении Каменки захватчики стреляли из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов.



Вблизи Светлодарска оккупанты применили автоматические станковые гранатометы.



В сторону Майского россияне били со станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку Новоселовки Второй враг обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



24 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.